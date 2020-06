Station van Zandvoort overvol na lange stranddag: "Hutje mutje in de trein"

ZANDVOORT - Op het station en in de treinen van en naar Zandvoort was het vandaag bijzonder druk. Strandgangers werden met hekken in goede banen geleid en anderhalve meter afstand houden was in de meeste gevallen onmogelijk. "Als we dat wel hadden gedaan stonden we hier om 03.00 uur vannacht nog."

Zo ook voor Jos Zomerplaag. Hij moest vandaag in Zandvoort zijn. Toen hij rond 22.00 de trein terug wilde nemen naar Amsterdam, wist hij niet wat hij zag. "We werden met dranghekken tegen gehouden. Eerst moesten de mensen uit de trein en van het station. Toen pas mochten wij in de trein. Maar van anderhalf meter afstand was geen sprake. Daar was het veel te druk voor", vertelt hij. Volgens Zomerplaag probeerde het NS-personeel alles in goede banen te lijden, maar was dat haast niet te doen. "Iedereen gaat op hetzelfde moment naar huis. Daarnaast: als we allemaal wel anderhalf meter afstand hadden gehouden, dan stonden we er om 03.00 uur vannacht nog."

Onderling was de sfeer prima. "Mensen hadden wat gedronken en iedereen was uitgelaten. Er ontstond geen nare sfeer of ruzie ofzo. Dat scheelt",vertelt Zomerplaag. Eenmaal in de trein was het qua drukte niet veel beter. Alle zitplaatsen waren bezet en ook in de gangpaden stonden mensen. "We zaten hutje mutje. Iedereen had een mondkapje op. Mensen probeerden echt om geen lichaamscontact te maken, maar dat ging lang niet altijd." Of de instanties het volgens Zomerplaag anders hadden moeten aanpakken? Volgens hem was dat onmogelijk geweest. "Ik denk dat ze het een beetje opgegeven hebben. Gelukkig hield op het strand wel iedereen afstand."