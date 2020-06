Rob de Reus verzint digitale oplossingen om zijn schilderschool overeind te houden

UITGEEST - Een masterclass stilleven schilderen, online samen met zijn schilderclub een kunstwerk maken of zijn leerlingen digitaal van tips en tricks voorzien. Rob de Reus draait er zijn hand niet meer voor om. Door de coronacrisis is hij aan de slag gegaan met zijn camera en een groen scherm. Hij opent zelfs een online 3D-museum als alternatief voor de eindejaarstentoonstelling van zijn cursisten.

In zijn monumentale pand in Uitgeest moest Rob de Reus wel even schakelen toen hij hoorde dat hij zijn 71 cursisten door de corona niet meer mocht ontvangen. Hij besloot niet bij de pakken neer te zitten en bedacht dat hij een camera ging kopen om zo zijn kennis online over te brengen.

Experimenteren met film

Rob vertelt dat hij er al snel lol in had om te experimenteren met het filmen van zijn lessen waarbij de cursisten hem online konden volgen. "Het was alleen erg zwaar om dik twee uur te schilderen tijdens een live sessie en daarna weer verder te gaan met mijn eigen schilderwerk. Dat voel je wel hoor, als je twee uur lang je arm omhoog moet houden," lacht hij.

Het blijkt dat de schilder het digitaal lesgeven erg interessant vindt. "Ik zie het als een uitbreiding van wat ik al kan." Toch bleef het daar zeker niet bij. Hij bedacht het plan om een serie-opnames te maken waarin hij een masterclasses stilleven verzorgde.

Uitdagingen

"Echt een hele uitdagende opdracht waarbij ik in 8 lessen de tijd neem om alles door te nemen. Op het doek hadden we uitdagingen zoals een glas en een geblokte theedoek", zegt hij vrolijk.

Zijn cursisten waren erg enthousiast, ze konden stap voor stap het werk volgen en de uitleg terugspoelen of pauzeren wanneer ze maar wilden.