Starters op huizenmarkt krijgen meer ruimte voor een lening in Haarlem

HAARLEM - Starters op de woningmarkt krijgen het makkelijker om een starterslening via de gemeente aan te vragen. Tot nu toe gold de regeling alleen bij koop van huizen tot en met 230.000 euro. Nu is dat bij huizen tot en met 310.000 euro.

Met de starterslening kunnen huizenkopers 20 procent van het aankoopbedrag lenen via de gemeente tot een maximum van 30.000 euro. De lening is een stimulans voor jongeren die het moeilijk hebben om in te stromen in de huizenmarkt omdat de prijzen van koopwoningen erg hoog zijn.

Met de verruiming van de regeling hebben zij meer kans om hun droomhuis te kunnen betalen. In de categorie tot 230.000 euro zijn er niet veel huizen in Haarlem te koop.

Een voordeel van de lening is dat de jongeren de eerste drie jaar geen rente of aflossing verschuldigd zijn. De voorwaarden staan vermeld op de website van de gemeente.

De lening wordt afgesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Deze beslist of de lening wordt verstrekt, op basis van onder meer de hoogte van het inkomen.