Staatssecretaris opent watertappunt op Alkmaarse basisschool en heeft goed nieuws

ALKMAAR - Hoog bezoek voor de An Nasr-basisschool in Alkmaar. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid kwam langs om het nieuwe watertappunt op het schoolplein te openen. En hij had goed nieuws: "Vanaf september is de watertap-subsidie ook voor middelbare scholen en het mbo."

Het tappunt is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord dat de gezondheid van Nederlanders moet verbeteren. Want: een flesje water tappen op het schoolplein is natuurlijk veel gezonder dan een blikje fris met veel suiker. Bijna vijfhonderd basisscholen in Nederland hebben inmiddels gebruik gemaakt van de mogelijkheid een kraantje aan te vragen. Na de zomer geldt die regeling ook voor het mbo en middelbare scholen. Tekst loopt verder onder video

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Bij de An Nasr-school zijn ze blij met de openbare kraan. De meeste leerlingen drinken vaker water dan frisdrank. "Water lest goed de dorst", legt een van hen uit. "Als het warm is en je drinkt water, dan voel je je beter", vertelt een ander. Volgens directeur Jamal Mouhmouh past het tappunt goed bij het predikaat 'Gezonde School', die zijn school draagt. "We zijn er trots op, want we doen veel aan gezondheid. En wanneer dat wordt beloond met een bezoek van de staatssecretaris, dan denk ik: we hebben het goed gedaan."