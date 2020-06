Met z'n allen in de file naar Texel: boot vaart weer zoals vanouds

Vandaag was het ook flink druk. Het opstelterrein boven en onder is helemaal vol. De auto’s staan tot ver achter het loket en de rij komt steeds dichter bij de stoplichten. De wachttijd loopt flink op terwijl er toch met twee boten wordt gevaren. Hierdoor is er iedere 30 minuten een afvaart van Den Helder naar Texel.

Directeur Cees de Waal van TESO kan melden dat vandaag eigenlijk voor het eerst is dat de drukte vergelijkbaar is met vorig jaar. "Door de corona hebben we een daling gehad, maar nu gaan we richting de 90 tot 100 procent van onze capaciteit. De extra afvaarten van vandaag waren gepland, want we wisten dat het druk zou worden. We onderhouden veel contacten met de VVV en logiesverstrekkers op Texel zodat we goed kunnen inschatten hoe druk het wordt."

Mondkapje op

De meeste toeristen komen met de auto naar de veerpont en zij moeten ook in het voertuig blijven. Er lopen beveiligers rond om te kijken of de mensen die uitstappen wel het verplichte mondkapje dragen. "Dat verloopt over het algemeen eigenlijk heel goed", zegt De Waal tevreden. "De meeste mensen blijven in de auto zitten. Ze mogen wel even naar het toilet, maar dan moeten ze even het mondkapje opzetten."