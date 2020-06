Haarlemse ex-coronapatiënt doneert met liefde zijn 'gouden' plasma

"Door dat Covid kwam ik er mee in aanraking en het is prima te doen", vertelt Mart. Maar zo makkelijk als het voor hem is, is het niet voor Sanquin. Er zijn 16 duizend ex-coronapatiënten nodig om dertig duizend liter plasma te verzamelen. Daaruit worden de antistoffen gehaald, waarmee een preventief middel voor de zwakkeren in de samenleving gemaakt kant worden. Maar het plasma kan ook direct toegediend worden aan patiënten die er slecht aan toe zijn.

"Maar we zitten nu op ongeveer 4,5 duizend donors, dus we zijn er lang nog niet", aldus woordvoerder Marloes Metaal van Sanquin. Ze schrijven zelf de ex-coronapatiënten met een bevestigde ggd-test aan met de vraag om te doneren. "Maar als je dan net zo'n ziekte hebt gehad, dan is dat best een hoge drempel. Dat realiseren we ons ook."

Marloes Metaal benadrukt wel dat "de enige manier om die antistoffen te krijgen, is van mensen die ook echt ziek zijn geweest."

Bijna op de ic

En Mart Pos was echt ziek. Hij moest in het ziekenhuis opgenomen worden, waar het zelfs even erg kritiek werd. "Ze hadden mijn vrouw al gebeld dat ze over twee uur mij naar de intensive care zouden brengen, want het ging zo slecht."

Maar op het laatste moment bleek dat het zuurstof in bloed toch omhoog ging. Pas later, nadat hij een video op Facebook postte om zich bij zijn vrienden weer thuis te melden, besefte hij hoe groot de impact was. "Toen hoorde ik dat ik er best heftig uitzag."