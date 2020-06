Te druk op strandje Loosdrechtse Plassen: "Kom niet meer, zoek een andere plek"

KORTENHOEF - Het zomerse weer trekt vandaag veel zonaanbidders naar het strandje De Zuwe aan de Loosdrechtse Plassen bij Kortenhoef. Het is er zo druk dat de gemeente Wijdemeren oproept om niet meer te komen.

Het strandje zit zo vol dat het houden van anderhalve meter afstand niet overal meer mogelijk is. "We raden je aan om een andere plek te zoeken en niet naar dit strandje te komen", meldt de gemeente Wijdemeren.

Zonaanbidders worden opgeroepen om wat anders te gaan doen. "Gelukkig heeft Wijdemeren nog veel meer fijne plekken om te recreëren. Zo kun je een mooie wandeling maken of ga een stukje fietsen. Je kunt natuurlijk ook op een van de terrassen neerstrijken"

Het is niet voor het eerst dat het te druk is op het kleine strandje. Afgelopen Hemelvaartsdag was het ook al zo druk. Toen moest het strandje zelfs worden afgesloten, omdat waarschuwingen niet hielpen.