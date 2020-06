Onrust in Hippolytushoef gaat door: weer twee aanhoudingen na ingooien raam

HIPPOLYTUSHOEF - Het is twee avonden op rij onrustig aan het Bargengd in Hippolytushoef. Nadat woensdag tien mensen werden aangehouden voor het bedreigen, mishandelen en beroven van een man in een huis in die straat, zijn gisteravond weer twee mannen gearresteerd. Ze hadden een raam ingegooid van een woning in dezelfde straat.