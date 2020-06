Dromen op grote hoogte: nog deze zomer slapen in topje Weesper kerk

De hotelkamer is slechts een deel van de geheel verbouwde kerk. Eerder openden al een bierbrouwerij, een jeneverstokerij en een yogacentrum in de kerk waar tot zes jaar geleden nog kerkdiensten werden gehouden.

De kerk is de afgelopen jaren geheel verbouwd, met hoogte- en dieptepunten. Zo brandde vlak voor de start van de bouw vier jaar geleden de metershoge torenspits van de kerk af, twee jaar geleden werd een geheel nieuwe op spectaculaire wijze teruggeplaatst.

De hotelkamer in de kerktoren is letterlijk en figuurlijk een nieuw hoogtepunt. Op de plek waar tot twee jaar geleden nog de metershoge kerkklokken hingen, is straks een exclusieve torensuite. De klokken zijn weg, want 's nachts gewekt worden door het kabaal van de klokken wil niemand.