Gemeenteraad wil dat Haarlem afscheid neemt van Zwarte Piet

HAARLEM - Haarlem moet Zwarte Piet in de ban doen. Dat vindt een meerderheid in de gemeenteraad. De politici willen dat er geen subsidie wordt gegeven aan organisaties die nog intochten organiseren waar Zwarte Pieten bij aanwezig zijn. Ook moet de burgemeester instellingen die nog met Zwarte Pieten werken, 'stimuleren om afscheid te nemen van Zwarte Piet'.

Daarnaast moet burgemeester Jos Wienen, of een van de wethouders, met organisaties van Haarlemse sinterklaasintochten in gesprek gaan over het stoppen met Zwarte Piet en ook te stoppen met afbeeldingen van Zwarte Piet op bijvoorbeeld social media of in reclame-uitingen.

De Actiepartij diende namens een aantal andere partijen een motie in met die strekking. Die motie werd breed aangenomen. De Haarlemse politiek neemt nu stelling naar aanleiding van een oproep van een groep verontruste Haarlemmers.

De meeste voor-stemmers waren heel stellig. D66'er Meryem Cimen zei daarentegen dat Haarlemmers zelf weten hoe ze thuis Sinterklaas vieren, maar dat de gemeente Zwarte Piet niet meer moet subsidiëren. Andere partijen waren faliekant tegen, zoals Louise van Zetten van Hart voor Haarlem. "We gaan mensen zo tegen elkaar opzetten."

Heftige tegenstellingen

Dat is iets waar burgemeester Jos Wienen ook bang voor is. Hij schetst dat Haarlem geleidelijk over is gegaan en dat bij de centrale intocht in Haarlem 'de tijd van Zwarte Piet achter ons ligt'. "Zwarte Piet is zonder enige maatschappelijke discussie verdwenen uit de officiële intocht."Bovendien zijn er in Haarlem volgens hem helemaal geen intochten met Zwarte Piet die subsidie van de gemeente ontvangen. De burgemeester hoopt dat de aangenomen motie 'geen heftige tegenstellingen en discussie op gaat roepen'.

De indieners van de motie zien dat er al lange tijd een discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet woedt. Bovendien ziet volgens hen een groeiend deel van de bevolking Zwarte Piet als een symbool van het slavernijverleden. Zij vinden dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft in het uitbannen van racisme en discriminatie uit deze stad.