Gijs Smal verlaat FC Volendam transfervrij voor FC Twente

ENSCHEDE - Gijs Smal is de nieuwe linksback van FC Twente. De 22-jarige verdediger uit De Rijp komt transfervrij over van FC Volendam. Hij tekende vrijdag in het stadion van Twente een verbintenis voor drie seizoenen met de optie voor nog een jaar.

Smal debuteerde drie jaar geleden in de hoofdmacht van de Volendammers. Hij speelde dit seizoen 28 competitiewedstrijden voor Volendam en was een vaste waarde. De verdediger scoorde zes doelpunten in de eerste divisie. In totaal kwam Smal tot zeventig officiële wedstrijden voor Het Nieuwe Oranje. In het verleden speelde hij in de jeugdopleiding van AFC '34.