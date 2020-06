Stakingen bij Tata Steel gaan verder, directie doet geen concrete toezeggingen

Afgelopen woensdag, op 25 juni, werd bekend dat de stakingen tot vandaag stilgelegd zouden worden omdat de directie van Tata Steel de deur open had gezet om gesprekken te voeren. Volgens Berghuis gaf Tata Steel destijds aan dat alles mogelijk was.

Het eisenpakket ligt er volgens Berghuis al sinds 28 mei. "Er zijn geen concrete toezeggingen gedaan over ons eisenpakket. Er is een aantal dingen over het proces gezegd, dat ze meer tijd nodig hebben. Dat betekent voor ons dat we zwaar teleurgesteld zijn, en dat we onze acties, die we tijdelijk hebben opgeschort om ruimte te geven, voort gaan zetten."

Acties worden opgevoerd

Berghuis geeft aan dat de acties weer worden opgeschroefd. "Dan moet je denken aan werkonderbrekingen en stakingen, zoals het de afgelopen weken is geweest. We gaan het wel opvoeren, omdat we zo teleurgesteld zijn over deze situatie. Onze leden willen boter bij de vis."