Ryanair-baas: "Blokkeer 3,4 miljard euro illegale staatsteun voor KLM"

O'Leary roept de Europese Commissie nu op om de miljardensteun in trekken.

De topman van Ryanair claimt dat Nederland andere Europese landen de les leest over financiën, maar zelf de regels aan haar laars lapt als het om de belangen van KLM gaat. "3,4 miljard euro staat gelijk aan 200 euro subsidie betaalt door elke Nederlandse man, vrouw en ieder kind. Voor 200 euro kunnen deze mensen vijf Ryanair-tickets kopen, in plaats van de mislukkingen van Air France - KLM herstellen", aldus O'Leary.

Vanochtend werden de details van het miljardensteunpakket voor KLM bekend. Het pakket is bedoeld om KLM door de coronacrisis te slepen. De 3,4 miljard euro steun krijgt KLM onder voorwaarden, waaronder het terugbrengen van het aantal nachtvluchten met twintig procent.

Gemengde gevoelens bij omwonenden Schiphol: "Minder nachtvluchten is een begin"

