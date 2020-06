Hitte nekt bruggen in Haarlem, Schouwbroeker- en Waarderbrug kunnen niet meer dicht

HAARLEM - Zowel de Schouwbroeker- als de Waarderbrug in Haarlem kunnen voorlopig niet meer dicht. Door de hitte is het ijzer uitgezet waardoor de bruggen niet meer goed sluiten, schrijft de gemeente Haarlem op Twitter.

Het autoverkeer in Haarlem en Heemstede moet daardoor omrijden. Het is nog niet bekend hoe lang de bruggen open zullen staan. "Er wordt geprobeerd de brug zoveel mogelijk te koelen zodat hij later vandaag weer dicht kan", staat in het bericht.

Het gebeurt vaker dat de bruggen in Haarlem uitzetten door de hitte. Ook vorig jaar functioneerden de bruggen slecht door hoge temperaturen.

De Schouwbroekerbrug verbindt Heemstede aan het Haarlemse Schalkwijk.