AZ-aanvaller Mihálik vertrekt naar Viktoria Pilsen

ALKMAAR - AZ'er Ondřej Mihálik vertrekt naar het Tsjechische Viktoria Pilsen. De Tsjech werd afgelopen seizoen door de Alkmaarders al verhuurd en de koopoptie van zijn huurcontract is gelicht. Mihálik had nog een twee-jarig contract bij AZ.

Mihálik kwam twee jaar geleden van FK Jablonec naar Alkmaar. Op 28 januari van dat jaar maakte hij zijn debuut door in Tilburg in te vallen tegen Willem II (2-0 winst). De aanvaller liep niet veel later een zware knieblessure op, waardoor de teller uiteindelijk bleef staan op twee Eredivisie-duels en één bekerwedstrijd voor AZ 1. Daarnaast kwam Mihálik tot 23 eerste divisie-wedstrijden voor Jong AZ (vier goals).

Tijdens zijn uitleenbeurt aan Viktoria Pilsen speelde de vleugelspeler tot dusver 25 officiële wedstrijden en scoorde daarin tweemaal.