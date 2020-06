Vijftien jaar cel geëist tegen moordverdachte Naardense Edita

NAARDEN - Bussumer Erwin G. staat een celstraf van vijftien jaar te wachten voor de dood van Naardense Edita Moliené. Haar levenloze lichaam werd twee jaar geleden opgerold en vastgesnoerd in een opblaaszwembadje aangetroffen in de Muidertrekvaart in Muiden. Ze was toen al zeker een week dood.

Hoewel Erwin G. nog altijd niet bekend heeft met de dood van Edita te maken te hebben, houdt het Openbaar Ministerie hem wel verantwoordelijk voor haar dood. Hem wordt doodslag ten laste gelegd.

Het toegetakelde levenloze lichaam van Edita werd twee jaar geleden gevonden, een week eerder daarvoor was ze al als vermist opgegeven. Drie dagen voordat ze vermist raakte verbrak Edita haar relatie met de Bussumse verdachte.

Veel sporen leiden naar verdachte

Na de vondst van het lichaam van Edita vindt de politie steeds meer aanwijzingen dat G. betrokken zou zijn bij de dood van Edita. Twee maanden later wordt hij aangehouden. Op een van de touwen waarmee Edita was vastgebonden wordt dna van G. gevonden, een buurman vertelt dat de Bussumer vlak daarvoor ook exact hetzelfde zwembadje had als waarin het lichaam van Edita werd aangetroffen.

Ook vormen de gesprekken tussen de verdachte en undercoveragenten een belangrijk onderdeel van het bewijs. G. bekent in deze gesprekken het Edita te hebben gedood, al ontkent hij later weer dat hij dat heeft gedaan.

Lange gevangenisstraf

De officier van justitie verwijt het de Bussumer nog eens extra dat hij nog altijd geen openheid van zaken heeft gegeven over de moord en daarmee het leed van de nabestaanden van Edita alleen maar groter maakt. Ook acht het de kans groot dat G. in herhaling valt als hij snel op vrije voeten komt. "Een lange gevangenisstraf is daarom ook vanuit het oogpunt van bescherming van de samenleving noodzakelijk", aldus de officier.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.