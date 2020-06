Advies: 3 bruggen, een voetgangerstunnel en nieuwe pontverbindingen voor Amsterdam

AMSTERDAM - Twee nieuwe bruggen, een verbreding van de Amsterdamse brug, een voetgangerstunnel én nieuwe pontverbindingen over het IJ. Dat is er nodig om de oversteek tussen Noord en de rest van de stad structureel te verbeteren.

Dat is het advies van de onafhankelijke commissie Oeververbindingen. De adviescommissie, onder leiding van de Belgische hoofdleraar Alexander D'Hooghe, was ingesteld om het Rijk en de gemeente te adviseren over waar en hoe het beste een oversteek over het IJ kan worden gemaakt voor voetgangers en fietsers.

Twee nieuwe bruggen

De adviescommissie stelt voor om twee nieuwe bruggen over het IJ te plaatsen. Een vanaf de NDSM-werf naar de Haparandadam nabij het REM-eiland in de Houthavens, en een vanaf de Johan van Hasseltweg in Noord naar het Azartplein op het KNSM-eiland. De bruggen zijn ook toegankelijk voor trams en bussen.

Voor de oostzijde van de stad wordt geadviseerd om de Amsterdamse brug over het Amsterdam-Rijnkanaal te vernieuwen of uitbreiden. Het voorstel is om de doorvaart onder de brug te verbreden tot 100 meter en het brugdek te verbreden voor openbaar vervoer.