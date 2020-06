Alkmaar Edwin verandert leegstaande showroom in kunstgalerij: ”Ik moest hier iets mee doen ”

Edwin de Wilde vond de leegstaande autogarage en showroom tegenover zijn huis in het Alkmaarse Rembrandtkwartier maar niets. “Het was eenzaam en verlaten. Ik fietste elke keer langs en dacht: hier moet ik iets mee doen. Iets moois”, vertelt hij in NH Buurten.

Hij trok de stoute schoenen aan en vroeg de eigenaar of hij in afwachting van de nieuwbouw iets creatiefs voor de buurt mocht doen. Dat mocht en hij ging flyeren met hoge verwachtingen. “We zitten in het Rembrandtkwartier. Hier wonen vast veel creatieve mensen die het mooi kunnen maken."

Edwin de Wilde & kunstenaars

De Alkmaarder heeft gelijk. Er blijken veel creatievelingen in de omgeving te wonen. Inmiddels heeft Edwin de autoshowroom omgetoverd tot een kunstgarage. Professionele en beginnende kunstenaars uit de buurt exposeren in de ruimte.

De kunstgarage is van dinsdag tot en met zondag in de middag geopend. Het is ook een ontmoetingsplek voor de buurt geworden. “Ik sta niet stil bij wat ik heb gedaan. Ik vind het leuk dat anderen hun bijzondere kunsten kunnen laten zien.”