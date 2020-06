Enthousiasme is groot bij FC Volendam, aantal seizoenskaarthouders tikt de 1000 aan

Volgens woordvoerder Sonny Sier van FC Volendam hoeven de fans zich voorlopig nog geen zorgen te maken dat ze het stadion niet in kunnen. "We krijgen van de KNVB nog protocollen over het invullen van het stadion. Onze verwachting is dat we ongeveer dertig procent van de capaciteit kunnen gebruiken, dus we zitten nog niet in de positie dat we mensen teleur moeten stellen."

Tekst loopt door onder de Instagram-post