Huizer buurt is klaar met overlast van zwemmers: herrie, troep en schade

HUIZEN - Veel herrie, na afloop veel troep en ook nog eens regelmatig schade aan auto's en straatmeubilair: bewoners rond de aanloophaven van Huizen hebben veel overlast van zwemmende jongeren. Ze willen dat de jongeren rekening houden met de buurt, zo schrijven buurtbewoners in een open brief aan ouders.

Op zomerse dagen is het vaak erg druk met zwemmende jongeren aan de kades van de Westkade rondom de Aanloophaven van het dorp. De hele dag hangen er jongeren en zoeken ze verkoeling in het water.

De buurtbewoners zijn klaar met wat een dagje chillen oplevert. Overal slingeren lege zakken chips, lege blikjes, plastic tassen en zelfs lege pizzadozen. "Nu zult u natuurlijk denken hoe wij zo precies weten wat de jongelui allemaal eten en drinken", schrijft de buurt aan de ouders. "Wel, dat komt omdat wij dit allemaal opruimen als de jongelui na een dag gezelligheid naar huis gaan."

Schade aan auto's

Een ander probleem is de schade die wordt gemaakt aan geparkeerde auto's. De jongeren leunen op auto's of zitten op motorkappen. Ook wordt er niet altijd goed opgelet met het neerzetten van fietsen en scooters naast de auto's met alle gevolgen van dien. "Helaas zitten er op onze auto's dan geen briefjes met naam en telefoonnummer van de eigenaar van de fiets/scooter die de deuk of kras heeft gemaakt."

Wel welkom, maar wel met regels

De buurtbewoners geven aan de jongeren al vaker te hebben aangesproken op hun gedrag, maar zonder resultaat. Door aandacht te vragen van ouders hoopt de buurt dat er nu wel wat gaat veranderen. "Natuurlijk zal uw kind zich netjes gedragen en de rommel mee nemen, geen grote mond geven als wij wat vragen. Uw kind zal ook vast niet degene zijn die op de aangelegde boten van andere gaat zitten. Uw kind zal ook zeker niet horen bij de groep kinderen die straatmeubilair moedwillig kapot maakt of hun muziek zo hard zet dat deze tot ver in de omtrek is te horen. Gelukkig maar, want wellicht kan uw kind dan degene zijn die een voorbeeld is voor vrienden en vriendinnen."

De buurt hoopt dat de jongeren hun gedrag aanpassen. Want, zo schrijft de buurt, welkom zijn de jongeren zeker, maar dan moeten er wel een paar heldere regels worden opgesteld. "Laten we met z'n allen genieten van dit prachtige stukje Huizen en er een tópzomer van maken."