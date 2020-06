Eerste divisie begint op 28 augustus, zondagavond geen eredivisie

ZEIST - Het voetbalseizoen in Nederland begint op 28 augustus. De eerste wedstrijden in de eerste divisie worden dan gespeeld. De eredivisie start twee weken later op 12 september, na twee interlands van het Nederlands elftal.

De eerste speelronde in de eerste divisie wordt uitgesmeerd over drie dagen: 28, 29 en 30 augustus. Op verzoek van de clubs voetballen ze in de eerste periode van het seizoen wekelijks op vrijdag tot en met dinsdag. Het is de bedoeling dat later in het seizoen vrijdagavond weer de vaste speeldag wordt in de eerste divisie.

Geen wedstrijden zondag 20.00 uur

De KNVB heeft ook het competitieschema van de eredivisie bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat er zondagavond 20.00 uur vooralsnog geen wedstrijden zijn ingepland. De clubs hebben er wel over gesproken om dat als vast aanvangstijdstip op te nemen in het competitieschema, maar de voetbalfans zien wedstrijden op zondagavond niet zitten en daar wordt nu ook van afgezien.