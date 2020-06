Twee gewonden bij schuurbrand boerenbedrijf in Westzaan

WESTZAAN - Bij een schuurbrand in Westzaan zijn vannacht twee mensen lichtgewond geraakt. De brand onstond rond middernacht in de schuur van een boerenbedrijf aan de Zuideinde.

Een van de gewonden liep lichte brandwonden op toen hij twee brandende landbouwvoertuigen uit de schuur reed. Ook ademde hij, net als de andere gewonde, rook in. Beiden konden ter plaatse worden behandeld en hoefden niet naar het ziekenhuis, aldus de woordvoerder.

Rond 02.00 uur was de brand geblust. Wel is de brandweer nog even bezig geweest met het bestrijden van een smeulbrand in een silo waar de landbouwvoertuigen tegenaan stonden.