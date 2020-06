Vanochtend meer details over miljardensteun KLM

Vanochtend om 8.00 uur maakt het kabinet meer bekend over de miljardensteun die luchtvaartmaatschappij krijgt om de coronacrisis te doorstaan. Minister Hoekstra van Financiën en minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat geven dan een persconferentie over het steunpakket. Tot nu toe was alleen duidelijk dat KLM een steunpakket van 2 tot 4 miljard euro ontvangt en dat er voorwaarden tegenover staan.