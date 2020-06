Hoorn overweegt permanent terras op Roode Steen

HOORN - De terrassen zoals ze momenteel op de Roode Steen staan uitgestald, mogen nog tot in ieder geval 1 november blijven staan. Hierna wordt de situatie geëvalueerd en is er een mogelijkheid dat de gemeente de huidige inrichting van het plein wil behouden; inclusief de afsluiting van de Roode Steen voor gemotoriseerd verkeer.

Volgens de Bewonersvereniging Havenkwartier staat de buurt inmiddels achter de situatie, maar dat duurde wel even. "In de eerste instantie waren we tegen de afsluiting van de Roode Steen van april tot oktober, maar we zien nu hoe mooi het is als de stad als een soort huiskamer kan fungeren. Dat daar geen autoverkeer bij hoort, begrijpen we."

Zorgen over drukte van omgeleid verkeer zijn er dan ook niet. "Als bewoner van een stad weet je dat het verkeer druk kan zijn, dat nemen we voor lief."

Parkeren

Wel leven er zorgen over de invloed hiervan op het parkeerbeleid. "Ja de mensen willen een huiskamergevoel in de binnenstad, maar ze willen ook hun auto naast de deur." Ook is de bewonersvereniging bang voor overlast. "Wij vrezen wel voor een continue overlast van drank en drugs als het plein een groot terras blijft. Maar daar staan ook weer mooie dingen tegenover."

De raad vraagt om uiterlijk in 2021 met een voorstel te komen, waarin de verkeersstromen in de binnenstad en het havenkwartier worden meegenomen.