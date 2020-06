Zandvoortse VVD-wethouder keert terug, maar verliest circuit en Formule 1

ZANDVOORT - De opgestapte wethouders Ellen Verheij (VVD) en Gert-Jan Bluijs (CDA) keren terug in het nieuwe college van B en W van Zandvoort. Opmerkelijk is dat Verheij haar portefeuille Circuit Zandvoort (en de Formule 1) niet heeft teruggekregen.

De Zandvoortse politiek belandde in mei in een crisis na een felle discussie over een toegangsweg naar het circuit. Een meerderheid in de raad had er grote moeite mee dat die toegangsweg vijftig keer per jaar mocht worden gebruikt voor commerciële doeleinden terwijl de raad dat niet wist. Met een amendement dwong die meerderheid met name wethouder Ellen Verheij om die toezegging terug te draaien. Het college van B en W zag dit als een motie van wantrouwen en de wethouders stapten op.

Clash

Op de achtergrond clashten vooral de collegepartijen VVD en Ouderen Partij Zandvoort met elkaar. Zonder OPZ, de grootste partij in de gemeenteraad, is nu een nieuwe coalitie samengesteld van vijf partijen: VVD, CDA, D66, PvdA en GBZ. De eerste drie partijen leveren een wethouder. Wie dat wordt voor D66 is vandaag bij het bekendmaken van het nieuwe coalitieprogramma nog niet bekend. Wel is zeker dat deze wethouder de zaken rond het circuit gaat behartigen.

Het nieuwe coalitieakkoord is voornamelijk een voortzetting van het raadsprogramma dat er al was. In 2018 schaarde de hele gemeenteraad zich achter dit programma voor Zandvoort.

Nieuw daarbij is de komst van de coronacrisis. In de resterende twee jaar tot de nieuwe verkiezingen wil de nieuwe coalitie vooral die crisis te lijf gaan. Er komt een coronafonds in het dorp waar de coalitiepartijen maximaal tien miljoen euro willen instoppen om organisaties, instellingen en ondernemers te helpen.