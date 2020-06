Diploma-uitreiking vanuit de auto in Aalsmeer: "Champagne is al binnen"

AALSMEER - Op deze snikhete donderdagmiddag mochten de leerlingen van de Groenstrook in Aalsmeer hun diploma ophalen. Dat ging er anders aan toe dan ze hadden gedacht: de school heeft een ware drive-through georganiseerd en dat viel aardig in de smaak.

De leerlingen zijn enorm enthousiast over de manier waarop hun school deze alternatieve uitreiking heeft georganiseerd. "Ik dacht gewoon even een krabbeltje en even wat felicitaties. Echt superleuk georganiseerd. We gaan gewoon nog een keer!", vertelt een van de leerlingen.

Ze hebben de drive-through te danken aan hun examen-coördinator en docent René de Vries. "We dachten 'ja, we zitten met die anderhalf meter dus we kunnen nooit alle ouders en kinderen binnenkrijgen.' Nu kunnen opa's en oma's ook mee. Ik denk dat dit gewoon de beste manier is om het te organiseren."

Feestje

Nog de hele avond komen examenklassen langs om hun papiertje op te pikken. Of er nog een feestje vanaf kan? "Moet ik nog even over nadenken. De champagne is al binnen dus het moet goed komen", vertelt een leerling.