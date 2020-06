Kringloopwinkel Wieringen maakt nieuwe start: "Al weer zoveel mensen voor de deur"

De Wieringer Schatkamer was voorheen gevestigd in het schoolgebouw De Marske. Eind 2018 kreeg de kringloopwinkel te horen dat de school weer als school in gebruik zou worden genomen. "Toen zag het er naar uit dat we zonder gebouw kwamen te zitten," vertelt Erzsébet Thomasse van de Schatkamer. "Gelukkig heeft de Protestantse Gemeente Wieringen ons geholpen aan een gebouw."

De kringloopwinkel is onderdeel van de stichting Netwerk Roemenië. De opbrengsten van de verkoop gaat naar goede doelen in Roemenië. "Ze hebben het daar zeker nu ontzettend zwaar met de corona. Met de verkoop van één handgemaakt Wieringer mondkapje kunnen ze daar meel kopen voor vijf broden."

Echt gemist

Het zijn niet alleen de armen in Roemenië die profiteren van de kringloopwinkel. Het is ook een sociale ontmoetingsplek en een werkplek voor allerlei soorten vrijwilligers. Nicolien Uijthof werkt al bijna 20 jaar voor de winkel. "Ik ben alleen en ik vind het heerlijk om hier weer te zijn. Ik heb het echt gemist. Kan ik weer kleding sorteren en iets voor een ander doen."

Het sociale café in is daarom een belangrijk onderdeel van de kringloopwinkel, vertelt Erzsébet: "Het is nu nog lasting in te vullen met de coronatijd, maar de interactie is er veel meer dan wanneer je alleen maar wat spullen komt kopen."

Omdat de kringloopwinkel nog niet helemaal klaar is, mogen per keer maar zeven bezoekers naar binnen. "Als ook de bovenverdieping is ingericht als winkel mogen dat er meer zijn." De winkel is alleen op zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.