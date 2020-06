Opening nieuwe 'Groene Reigerwandelroute' in Hoogkarspel

"Het idee is voortgekomen uit een burgerinitiatief", vertelt Femke de Feber, projectleider bij gemeente Drechterland. "Met steun en in samenwerking met de gemeente, Fossa Nova, Routewerk, Recreatie Noord-Holland en het Recreatieschap Westfriesland, hebben acht inwoners zich aangemeld om een wandelroute door Hoogkarspel te ontwerpen. Samen vormen zij de dorpsalliantie Groene Wandelroute Hoogkarspel."

Volg de reiger

De bewoners hebben zich drie jaar beziggehouden met het ontwerp van de route en het verrichten van enkele aanpassingen in het dorp. "Er is een nieuw pad gekomen bij het reigersplantsoen en bij Heemtuin hebben de betrokken organisaties een brug laten plaatsen." De wandelroute is zelfs geïntegreerd in het wandelnetwerk Noord-Holland. Toch blijft de bewegwijzering voor deze route uniek. "Op alle bordjes staat namelijk een reiger", vertelt Femke.

De dorpsalliantie is momenteel bezig met een tweede project: een bospark, waarmee de organisaties de zeven kilometer lange route uiteindelijk met nog een kilometer willen uitbreiden.