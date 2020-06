Noodgedwongen huis uit wegens liftwerkzaamheden: "Dit is gewoon klote"

HAARLEM -Een tijdelijke traplift in een appartementencomplex aan de Vondelweg zou uitkomst moeten bieden aan de bewoners, tijdens de drie weken durende onderhoudswerkzaamheden aan de lift. Maar Simon Ruijgh woont nu noodgedwongen in een hotel omdat hij niet met de traplift naar z'n woning kan. "Dit is op z'n Hollands gezegd klote!"

NH Nieuws

Simon kreeg vorige week net als de andere bewoners, een brief van woningcorporatie Ymere waarin ze werden geinformeerd over werkzaamheden aan de lift en het plaatsen van een tijdelijke traplift. Deze kwam zo'n drie dagen voordat de werkzaamheden startten. "We zitten nu sinds maandag zonder lift", vertelt Simon. Hij lijdt onder andere aan COPD, waardoor hij maar weinig fysieke inspanning kan leveren. Met de traplift naar de vijfde verdieping betekent dat hij heel vaak moet overstappen, omdat de lift niet doorloopt. En juist dat overstappen is te inspannend voor hem. Hotelkamer "Ik heb het er met de huisarts over gehad en die heeft me gezegd dat ik beter ergens anders kan verblijven." Ymere heeft een hotelkamer in de buurt voor Simon geregeld en daar is hij zeer over te spreken. Maar hij slaapt er slecht omdat hij het bed niet omhoog kan zetten en ook is hij nu overdag gescheiden van zijn vrouw Anneke. "Ze slaapt wel in het hotel bij mij, maar overdag is zij gewoon thuis."

Quote "Ik heb het er heel moeilijk mee, met deze toestand" Simon Ruijgh

Ron Janse is ook bewoner van het complex en zit tevens in de bewonerscommissie. Hij vindt de situatie waardeloos. "Het zijn hoofdzakelijk mensen van boven de 60 en 70 jaar die hier wonen en die moeten dan in zo'n liftje gaan zitten. Als je helemaal naar boven wilt, moet je 13 keer in en uit de lift stappen, dat is een groot probleem." Hij zocht contact met Ymere over de gang van zaken. Ron stoort zich voornamelijk aan het feit dat de bewoners laat zijn geïnformeerd en zich niet hebben kunnen voorbereiden. Oplossing Ron vindt dat Ymere een tijdelijke buitenlift of ook wel noodlift had moeten plaatsen, dan was er volgens hem geen probleem geweest. Ymere laat in een reactie aan NH Nieuws weten het te betreuren als bewoners niet blij zijn met de tijdelijke oplossing voor de weken dat de lift er wegens groot onderhoud uit ligt. De corporatie geeft toe dat de bewoners door een foutje pas laat zijn geïnformeerd. Ze zijn vervolgens bij alle bewoners langs gegaan en niemand heeft bezwaar gemaakt tegen de tijdelijke traplift, op Simon na voor wie een oplossing in een hotel is gevonden. Als er meer mensen bezwaar hadden gemaakt, dan had Ymere een noodlift overwogen, maar dit is extreem kostbaar en technisch ingewikkeld om te plaatsen.