Tata en FNV voor vandaag uitgepraat: directie komt morgen met reactie op eisenpakket

"Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen", zei een van de kaderleden vanmiddag voor de camera van NH Nieuws. "Of er een opening komt, of we daar op kunnen verder borduren, of dat we de acties weer op touw moeten gaan zetten."

Een ander benadrukt dat zijn 'rustige, mooie werk' bij Tata hem veel waard is. "Ik schat de kans niet heel hoog in, maar ik hoop dat ze nog een konijn uit de hoge hoed toveren. Als ze met de goede mensen om tafel zitten, kunnen er best wel dingen gebeuren waarmee we akkoord kunnen gaan."

Tussen hoop en vrees

Ook personeel zit de komende 24 uur dus nog tussen hoop en vrees. Hebben de stakingen zin gehad, en worden er toezeggingen gedaan rond de werkgelegenheid voor de komende jaren? Zo snel zal het waarschijnlijk niet gaan. De directie bepaalt morgen of ze voldoende ruimte ziet om de gesprekken over FNV's eisenpakket voort te zetten.

En als de direcie het eisenpakket afwijst? In dat laatste geval worden de acties snel hervat, zo beloofde FNV-bestuurder Roel Berghuis eerder.