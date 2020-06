Heel Noord-Holland bakt: flinke drukte, aflandige wind en veel lieveheersbeestjes op de stranden

NOORD-HOLLAND - Met tropische temperaturen, een strakblauwe hemel en de langste dagen van het jaar, zoeken veel mensen het strand op. Volgens de reddingsbrigades was het dan ook al vroeg druk langs de kust. Maar een aflandige wind en een flink aantal ongenode beestjes maakten het sommige strandgangers lastig.

"Ondanks de drukte is het voor ons nog een rustige dag", vertelt een strandwacht van de Reddingsbrigade Noord-Holland Noord.

"Er wappert een oranje vlag. Dit betekent dat er geen drijfmiddelen mogen worden gebruikt, omdat de wind van het land komt. Met name kinderen op een luchtbedje drijven dan gemakkelijk richting zee. We zijn dus wel bezig met waarschuwen."

Zwaaiende suppers

Vooralsnog is het grotendeels bij waarschuwen gebleven, vertelt de strandwachter. "We hebben even twee suppers geholpen die naar ons zwaaiden omdat ze het moeilijk hadden. Meer niet."

De IJmuider Reddingsbrigade, herkent zich in dit beeld. Ze kijkt uit op een druk strand, maar hoefde evenmin in actie te komen: "We hebben zelfs nog niet hoeven waarschuwen. Bijna niemand gaat met een luchtbedje de zee op", vertelt een strandwacht.

Ook de anderhalvemeterregel wordt op het strand van IJmuiden goed gewaarborgd: "We hebben een heel breed strand, dus dat is gelukkig geen probleem."

Texel

De Texelse stranden lagen ook al vroeg vol. Rond 13.00 uur waren de meeste parkeerplaatsen bij de stranden bezet. Zelfs fietsen stonden rijendik geparkeerd bij de strandopgang.

Tekst gaat verder onder de foto.