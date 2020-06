LIVE: Pletterijdebat 'Haarlem post-corona': Zit er nog brood in kunstenaarsbestaan?

HAARLEM - Kunstenaars hebben harde klappen te verduren gekregen door de coronacrisis. Nu treden ze weer mondjesmaat op, mag er meer publiek in de theaters en podia en is er ook meer mogelijk op het gebied van festivals. Maar hoe moet het verder in een veranderende tijd? Moet de kunst zich aanpassen aan regels? In debatcentrum Pletterij zijn de makers en de aanjagers van de Haarlemse culturele scene vandaag aan het woord.

Deze week ondernam een Haarlemse ondernemer Patrick van Gerwen het initiatief om zelf een acteur in te huren. Diens voordracht van een gedicht was een verrassingskado aan de scholieren van het Stedelijk Gymnasium, die weer terugkeerden naar het klaslokaal waar Van Gerwen vanaf zijn bureau op uitkijkt. De vraag is of deze kleinschalige manier van kunst de toekomst is? (tekst gaat door na video)

NH Nieuws

In het debat in de Pletterij gaan jazzmusicus Mark Alban Lotz en lid van de Beroepsvereniging van Improviserende Musici in gesprek met theaterregisseur Olivier Diepenhorst van Toneelschuur Producties en Nadieh Bindels. Zij is oprichter van Nachtwacht Haarlem dat het nachtleven en de alternatieve cultuur een boost wil geven. Al eerder kwam zij aan het woord in de gezamelijke reportage van Pletterij en NH Nieuws, in aanloop naar deze discussie over hoe Haarlem er na de coronacrisis uit zou moeten komen te zien. Het gesprek wordt geleidt door Louis Pirenne, oud-hoofd Cultuur van de gemeente Haarlem.