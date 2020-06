Emotionele dochter Naardense Edita tegen moordverdachte: "Je bent een lafaard"

NAARDEN - Geloven dat ze er niet meer is kunnen ze ook na twee jaar nog altijd niet: de dochter en zus van de omgebrachte Naardense Edita Moliené zijn woest op Erwin G., die ervan wordt verdacht haar te hebben vermoord. Ze deden vandaag geëmotioneerd hun verhaal in de rechtbank. "We willen antwoorden op al onze vragen."

Toen Audra te horen kreeg dat haar moeder dood gevonden was, stond haar wereld stil. "Ik vergeet dat gevoel nooit meer. Mijn hart bonkte en alles leek op stil te zijn gezet", vertelt ze dapper in de rechtszaal. Moordverdachte Erwin G. verroert geen vin als hij het emotionele relaas van de dochter van zijn ex-vriendin hoort. Audra vervolgt haar verhaal: "Ik heb heel vaak momenten gehad dat ik met alles wilde stoppen, omdat er zoveel in mijn hoofd gebeurde. Ik heb nog zoveel vragen en heb me zo eenzaam gevoeld."

Edita's dochter richtte zich ook tegen de verdachte van de moord op haar moeder. "Ze zeggen dat iedereen een tweede kans verdient, maar jij verdient geen tweede kans. Je bent een lafaard dat je niets vertelt over wat er gebeurd is. We willen alles weten, daar hebben we recht op. Je hebt me mijn moeder afgenomen. Ze heeft niet eens mijn diploma-uitreiking kunnen meemaken of mij kunnen zien afrijden. Ik kan nooit meer bij haar uithuilen van verdriet of van geluk. Ze was alles voor mij: ze steunde me en was zo trots. Ze deed zo haar best zodat ik gelukkig zou zijn. Ik mis haar en wilde nog graag zoveel dingen met haar doen."

Zus van Edita: woede en pijn niet te omschrijven Ook Edita's zus Marija vertelt in de rechtszaal over het onvoorstelbare drama dat de moord heeft teweeggebracht. Een medewerker van Slachtofferhulp las haar verklaring voor. Zelf zat ze er hevig geëmotioneerd naast.

Marija vertelt dat ze haar zus nog tot op de dag van vandaag mist. "Je hebt me niet alleen mijn zusje afgenomen, maar ook mijn beste vriendin", vertelt ze. Ze vertelt dat ze nog altijd veel woede en pijn voelt, die volgens haar niet in woorden uit te drukken zijn. Ook heeft ze lang angst gehad. "Ik heb lange tijd met het licht aan geslapen, omdat ik bang was voor de nacht. Ik wordt vaak 's nachts huilend wakker. Ik zal nooit rust kunnen vinden, omdat ik niet weet wat er gebeurd is. Het is belangrijk voor mij om te weten wat er gebeurd is. Ik denk nog elke dag aan haar en ik vind het moeilijk om verder te gaan." Net als Edita's dochter Audra wil ook Marija antwoorden. "De vraag wat je met haar hebt gedaan, blijft ons bezighouden. Je hebt haar gedumpt als een stuk vuil. Tot nu toe heb je niet de moed gehad om de waarheid te vertellen. Wat jij hebt gedaan is onvergefelijk. Je hebt ons leven verwoest. Ik hoop dat je je leven lang zult boeten." De advocaat van Audra en Marija vertelt hoe boos ze zijn dat Erwin G. niets vertelt over wat hij gedaan heeft:

Andere slachtoffers Naast de zus en dochter van Edita komt ook een vrouw aan het woord, die zegt door G. te zijn bedreigd. "Je hebt me twee dagen naakt laten lopen en opgesloten in je eigen huis. Je hebt mijn rijbewijs en id-kaart kapot gemaakt. Ik moest vechten voor mijn leven en mijn zoontje. Toen ik na twee dagen naar huis ben gebracht, was ik blij ben dat ik het had overleefd", vertelt ze.

Voordat het slachtoffer haar verhaal doet, loopt het even uit de hand. "Ik vind het kolder dat zij hier is", bijt G. haar toe. Als hij dat zegt, loopt het slachtoffer geëmotioneerd weg. "Je moet je rotbek houden", zegt hij ook nog. Het slachtoffer gaat daarna met gebroken stem verder met het voorlezen: "Ik ken je. Ik heb de dood vaak voorbij zien komen. Je kan alleen jezelf de schuld geven. Je bent ziek in je hoofd en een echte narcist. Als je drugs op hebt ben je de gevaarlijkste gek. Ik was blij toen ik hoorde dat je vastzat en je niet meer langs zou rijden om me te bedreigen om het huis in de fik te steken. Ik heb echt in angst geleefd. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat je een monster bent en je kunt leven met de gedachte dat je meerdere levens kapot hebt gemaakt." G. hoort dat niet meer, want hij is al weggestuurd door de voorzitter van de rechtbank omdat hij opnieuw opmerkingen plaatste. Vervolg van de rechtzaak De rechtzaak tegen Erwin G. duurt twee dagen. Morgen hoort G. welke straf er tegen hem wordt geëist. Dan komt ook zijn advocaat uitgebreid aan het woord. De advocaat van Erwin G. vertelt over zijn verweer:

