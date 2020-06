Het is 'alles of niets' in Medemblik: streep door Rondom weekend

MEDEMBLIK - Het is 'de dag der dagen' in Medemblik: de harddraverij en het Rondom weekend. Veel Medemblikkers kijken uit naar het derde weekend in september. Maar die is dit keer anders dan anders, want de festiviteiten rondom het 35e Rondom weekend gaan dit jaar niet door. De harddraverij staat vooralsnog wel op de agenda.

Premier Rutte kondigde gisteren in een persconferentie versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Er was goed nieuws voor feestgangers, want er is weer zicht op evenementen. Toch besluit stichting Rondom om alle activiteiten dit jaar te annuleren.

"We hebben gezegd; het feest in z'n geheel is een belevenis, het is alles of niets."

Van Woerkom vertelt dat de knoop gisteren is doorgehakt, vlak na de persconferentie van premier Rutte. "We zijn bij elkaar gaan zitten en hebben ons afgevraagd wat we moesten doen. We hebben gezegd; het feest in z'n geheel is een belevenis, het is alles of het is niets. Dit jaar - we weten het allemaal - wordt het niets", aldus van Woerkom.

Met het oog op de gezondheid wil de organisatie geen risico lopen. "We willen niet dat er door dit grote feest een uitbraak van corona veroorzaakt wordt, dus we hebben geen keuze", vertelt Van Woerkom. "We zullen het moeten laten varen dit jaar. Volgend jaar doen we het dubbel en dwars en beter over, dat is het grote voornemen."

Er zijn jaarlijks driehonderd vrijwilligers betrokken bij het evenement. Meteen na de vergadering van gisterenavond is het nieuws naar buiten gebracht. "Binnen twee uur ging het vuurtje rond en wist heel Medemblik het al", aldus Van Woerkom. Hij richt zijn pijlen nu op volgend jaar. "We moeten nu een nieuw thema bedenken, want het 35-jarig bestaan telt dan niet meer."

Harddraverij

De harddraverij staat wel nog op de agenda. Hans Nipshagen van Harddraverijvereniging Prins Hendrik laat weten dat zij de ontwikkelingen aankijken en tot begin september afwachten met het maken van een definitieve beslissing.