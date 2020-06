Zoon Meerdink treedt in voetsporen van zijn vader bij AZ

WINTERSWIJK - Sinds een jaar is Martijn Meerdink niet meer de enige Meerdink die het AZ-shirt heeft gedragen. Zijn zoon Mexx speelt in de onder 17 van de Alkmaarders en heeft het goed naar zijn zin.

"Ja, ik speel nu een jaar in de jeugdopleiding van AZ. De eerste twee, drie weken wist ik niet wat me overkwam. Ik had overal last van. Op de trainingen wordt echt alles van je gevraagd. Na die weken ging het wel steeds beter", zegt Mexx Meerdink.

Vader Martijn en zoon Mexx zijn twee verschillende type spelers, maar één gelijkenis valt zeker op. "Het karakter, elke keer willen winnen. Dat had ik ook. Dat was wel mijn specifieke kwaliteit", zegt Martijn. Mexx vult aan: "Elke trainingspartij wil ik winnen. Anders ben ik niet te spreken. Dat hebben we echt allebei."