Honkballers Amsterdam Pirates vanaf juli op het veld: Duursma hoort nieuws op radio

AMSTERDAM - Premier Mark Rutte had woensdagavond goed nieuws voor alle sporten. Vanaf 1 juli mag men wedstrijden spelen en hoeven de sporters op het veld geen afstand meer te bewaren. Amsterdam Pirates-trainer Michael Duursma hoorde het goede nieuws in de auto. "Ik heb met spanning via de radio geluisterd, op een gegeven moment werd het duidelijk dat we vanaf 1 juli weer mogen."

De honkballers van Amsterdam Pirates hebben een aantal weken geleden de training weer hervat. "We hebben de afgelopen periode wel getraind met het gevoel dat we vanaf juli weer mochten. Iedereen binnen de spelersgroep was wel toe aan het verlossende woord. Het is voor de motivatie en focus fijn om naar een datum toe te kunnen werken." "We hebben een aantal weken moeten trainen zonder een duidelijke begindatum van de competitie", vervolgt Duursma. "Ik heb wel goede hoop gehouden dat we dit jaar nog gingen spelen. Als we later waren begonnen, was een competitie minder aantrekkelijk geweest. Dit is voor iedereen het beste."

Halve competitie De KNBSB (Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond) heeft aangekondigd vanaf eind juli te willen starten met de competitie en te willen eindigen in oktober. Duursma erkent dat het raar is om zo laat aan het seizoen te beginnen. "De Holland Series wordt altijd gespeeld in oktober, daar verandert niet zo veel aan. We gaan een halve competitie spelen. Normaal zijn er 42 wedstrijden, nu 21. We spelen dus tegen iedere team drie potjes, voordat de play-offs beginnen." Eerste klus Het is voor Duursma zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hij had er van tevoren wel een andere voorstelling bij. "Ik ben nu een aantal jaar uit de hoofdklasse, de meeste spelers ken ik ondertussen wel. Ik was heel benieuwd hoe het zou zijn om de jongens tijdens de wedstrijden bezig te zien en mijn stijl van honkbal te kunnen spelen. We kennen elkaar qua trainen wel, het is nu zaak om wedstrijden te gaan spelen."

De oud-honkballer uit Heiloo is erg ambitieus. "We hebben een goede spelersgroep. In vergelijking met vorig jaar is de groep redelijk intact gebleven. Er zijn een paar jongens gestopt, maar er zijn goede vervangers voor terug gekomen. Ik vind dat je hoge doelen moet stellen. Ik geloof dat we met dit team de titel kunnen prolongeren."

