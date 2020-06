Zo wist René uit Volendam uit een dal te kruipen: gedachtenkronkels worden een boek

Een jaar geleden liep René Schilder uit Volendam met zijn ziel onder zijn arm. Hij kwam er voor zichzelf even niet uit. Hij zocht hulp en ging schrijven. En dat hielp hem zo goed, dat hij zijn methode omzette in een boek: JEgeDAGteBOEK.

"Ik heb het boek in eerste instantie voor me zelf gemaakt", vertelt René aan NH Nieuws. Het boek heeft veel weg van een dagboek maar dan met handvaten, uitdagingen, recepten en mooie gebaren er in. "Ik geloof erin dat als je de ruimte krijgt in je hoofd, dat als je dan om je heen kijkt er zeker iemand is die een kaartje verdient."

Trauma verwerken

Rene raakte 20 jaar geleden ernstig verbrand tijdens de nieuwjaarsbrand in Volendam.Dit jaar wordt de ramp groot herdacht. Daar heeft het niet direct mee tevmaken volgens de Volendammer. Wel denkt hij dat het boek mensen kan helpen die een soort gelijk trauma moeten verwerken. "Ik denk wel dat als iemand iets overkomt en je moet revalideren dat dit echt kan helpen."