Man (34) mishandeld en beroofd in huis Hippolytushoef, tien man aangehouden

HIPPOLYTUSHOEF - Een 34-jarige man is gisteren in een huis aan de Bargengd in Hippolytushoef bedreigd, mishandeld en beroofd door een groep mensen. In auto's en in de woning zelf zijn tien verdachten, zeven mannen en drie vrouwen, aangehouden.

De man, uit de gemeente Hollands Kroon, was vrijwillig naar het huis gegaan. Maar eenmaal daar wachtte hem een onaangename verrassing. Hij werd door de aanwezigen mishandeld, bedreigd en er werd geld van hem geëist. Nadat hij dat had gegeven, werd hij vrijgelaten.

Hij belde de politie en agenten konden nog net voorkomen dat een aantal in een auto wist te vluchten. De auto's werden tegengehouden op de Normerpolderweg en de Koningsweg, de inzittenden werden aangehouden. Ook in het huis werd een aantal mensen gearresteerd.

Geboeid

Via sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe diverse mannen en vrouwen door de politie geboeid uit het huis worden gehaald. Het gaat om zeven mannen tussen de 20 en 41 jaar en drie vrouwen van 21 en 27 jaar, op twee na - van wie het adres niet bekend is - komen ze allemaal uit Den Helder en Hollands Kroon.

De politie is een onderzoek gestart, de verdachten zitten vast. Waarom het slachtoffer naar de woning was gegaan, is niet bekend. Het huis zou volgens Wieringernieuws door de eigenaar, die al een tijd geleden was verhuisd, zijn onderverhuurd.