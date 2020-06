Hoofd jeugdopleiding AZ over coronastop: "Achterstand loop je zeker op"

WIJDEWORMER - De jeugdopleiding van AZ heeft vreemde tijden achter de rug. Normaal gesproken is het een drukte van belang op trainingscomplex van de Alkmaarders, maar vanwege de coronamaatregelen was het de afgelopen tijd bijzonder rustig.

Met het versoepelen van de maatregelen kunnen de vele jeugdelftallen inmiddels weer zo goed als normaal trainen. "Het gaat weer de goede kant op. Op Jong AZ na mogen alle spelers weer in duel. Nu is het wachten tot er weer wedstrijden gespeeld mogen worden", zegt hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg.

Vertraging in ontwikkeling

Ondanks dat er geprobeerd is om de trainingen zo normaal mogelijk te laten verlopen, hebben de talenten toch vertraging in hun ontwikkeling opgelopen. "Ja, achterstand loop je zeker op. In plaats van zes keer week met topsport bezig zijn is dat nu drie à vier keer. Daarnaast mis je de wedstrijden die op niveau zijn en waar je de hele week voor traint."

