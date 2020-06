Bekijk hier de aflevering van Jouw Noord-Holland: Digitaal

Of het nu gaat om het verantwoorden van de productie van een onderneming, een snelle doorstroming van het verkeer of het maken van huiswerk, zonder internet gaat het tegenwoordig niet. Snel internet is een basisbehoefte geworden.

In deze uitzending van Jouw Noord-Holland zien we onder andere hoe restwarmte van datacenters studenten er warmpjes bij laat zitten, hoe snelle doorstroming op weg en water mogelijk wordt door slim om te gaan met reisinformatie en hoe winkeliers, uitgedaagd door de coronacrisis, op afstand toch hun klanten weten te bereiken.

Jouw Noord-Holland

Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.