Toevalstreffer: flinke kies van mammoet opgegraven in Wijdemeerse polder

WIJDEMEREN - Het lijkt op een stuk hout, maar dat is het niet: medewerkers van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben een prehistorische kies van een mammoet gevonden in de Horstermeerpolder bij Nederhorst den Berg. De kies is zo'n 800.000 jaar oud.

De vondst van de kies is uniek. Voor zover bekend is het ook de eerste keer dat zo'n groot fragment van een kies word gevonden. Fossielen van mammoeten zijn in Nederland hoe dan ook erg zeldzaam.

Dat de kies naar boven kwam was een enorme toevalstreffer. Medewerkers van een waterschap deden een proefboring in de grond van de polder. De boring had een diameter van 'slechts' 80 centimeter. De kies werd gevonden op 38 meter diepte.

Verder onderzoek

Na de vondst van de kies werd het overgedragen aan geologen van TNO, die er vervolgens onderzoek naar gedaan hebben. Ze herkenden het vanwege de groeven als een kies van een mammoet. Na overleg met experts van de Universiteit Leiden is de kies geïdentificeerd als 'een fragment van de achterste kies uit de onderkaak van een Steppemammoet'. Deze mammoet is al honderden eeuwen uitgestorven.

De gevonden kies wordt nog verder onderzocht.