Drukte op weg naar zomers Zandvoort zorgt nog niet voor problemen

ZANDVOORT - Hoe mooier het weer, hoe drukker het is op de wegen naar het Zandvoortse strand. Op de Zandvoortselaan staat op deze tropische dag al een kleine file. Voor de badplaats is het geen reden om in te grijpen. "Het gaat nog steeds goed", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Toen er strenge maatregelen golden in verband met corona, had de gemeente een deel van de parkeerplaatsen afgesloten. Ook was toen het advies niet te gaan wandelen op het strand of over de boulevards. Wanneer er in coronatijd te veel mensen naar Zandvoort kwamen, sloot de gemeente de toevoerwegen af.

Alle parkeerplaatsen zijn nu weer open en de gemeente is vandaag vooralsnog niet van plan de toevoerwegen af te sluiten. "Wij houden het in de gaten en als het echt moet, grijpen we in. Gisteren was het ook druk in Zandvoort en waren zo goed als alle parkeerplaatsen bezet, maar het bleef wel beheersbaar. Het is hier niet zoals in Castricum gisteren waar de wegen moesten worden afgesloten."

Zandvoort doet aan het eind van deze ochtend dan ook geen oproep om weg te blijven van het strand.