Unicum in Hoorn: eerste onbemande afvalstation van Nederland

HOORN - Voor West-Friezen die wel eens lang in de rij moeten staan om hun grofvuil kwijt te kunnen, is er goed nieuws. Het afvalbrengstation in Hoorn is vanaf nu doordeweeks ook in de avonduren van 17.00 tot 21.00 uur geopend, zonder dat er personeel bij aanwezig is. En dat is een unicum in Nederland.

Weeff / Peter Goedhart

Afvalverwerkingsbedrijf HVC moest de afgelopen jaren aanzien hoe de wachtrijen langer en langer werden. Door de afstandsregels in coronatijd nam dit nog verder toe. Om het bewoners makkelijker te maken om hun afval te scheiden en om de wachttijden te verkorten maakt HVC het afvalbrengen nu ook onbemand mogelijk. In de avonduren kunnen inwoners nu snoeiafval, puin en grond kwijt in het afvalbrengstation. Juist deze afvalsoorten kosten veel tijd om uit de auto te halen en brengen daardoor lange wachtttijden. Gertjan de Waard, directeur inzameling HVC vertelt desondanks blij te zijn met de grote hoeveelheid bezoekers. "De gebrachte spullen worden direct goed gescheiden en vinden hun weg naar nieuwe producten." Test Een proef met dit concept startte al op 8 juni met inwoners van de gemeente Hoorn die de HVC-app pushmeldingen aan hadden staan. Dit pakte positief uit, aangezien het afval in de juiste bakken werd gegooid en de afstandsregels in acht zijn gehouden. Bovendien zijn de wachtrijen verminderd, geeft HVC aan. Als het project ook met meer bezoekers goed blijft gaan, wil HVC kijken of het station ook in het weekend geopend kan worden en het ook op andere afvalbrengstations van HVC mogelijk is.

Wachttijd Ronald Commandeur heeft vanuit zijn kantoor goed zicht op de vuilstort in Zwaag en bood via Facebook aan mensen op de hoogte te stellen van de lengte van de files bij het afvalverwerkingsbedrijf. "In coronatijd ontstonden er in korte tijd flinke files", vertelt hij, "Dat was daarvoor nooit zo." Met zijn appjes en facebookberichten heeft hij in ieder geval al heel wat vrienden en kennissen wachttijd bespaard. Verder kreeg hij ongeveer 25 appjes als reactie op zijn facebookbericht. "Op het moment is de hoeveelheid files nog heel verschillend. Vanmorgen stond er bijvoorbeeld zeker een uur niks. Terwijl er nu wel weer negen auto's staan. Toch heb ik het idee dat de hoeveelheid auto's te laatste tijd iets begint te verminderen."