De zomer is begonnen! West-Friesland plonst het water in

WEST-FRIESLAND - West-Friesland is goed toeven met deze tropische temperaturen. We zijn omringd door water, genoeg plekken te vinden dus voor een frisse duik. Maar ook een tochtje langs de verkoopkraamjes aan de weg is populair.

Een ronde door de regio laat zien wat de Westfries het liefste doet met het warme weer; een plons in het water bij de Grote Waal in Hoorn, verkoeling opzoeken in het Streekbos tussen Hoogkarspel en Enkhuizen of met de boot varen over de ringvaart. En dan wel uitkijken dat er naast je boot niet iemand in het water plonst, want van de brug afspringen blijft onder de jongeren van West-Friesland favoriet. Daar moet je in Hoorn mee uitkijken, want vorige zomer werden daar flinke boetes voor uitgedeeld.

Kraampjes

Een andere populaire bezigheid voor de bewoners in de regio, maar ook voor 'mensen van buitenaf' is een route langs de Westfriese verkoopstalletjes. Tijdens de coronacrisis was het bij de kraampjes langs de weg drukker dan ooit. Vlogger Fábio Santos woont in Amsterdam en dook West-Friesland in voor een tour langs de West-Friese verkoopstalletjes. Hij reed rond in de omgeving van Benningbroek, waar twee routes langs de stalletjes zijn uitgezet. Hij is vooral verbaasd over het feit dat er geen caissières staan bij de winkeltjes en dat dat in West-Friesland op goed vertrouwen gaat.

Bekijk hier onder de vlog die hij maakte in Benningbroek: