De Peiling: Ben jij door de coronacrisis meer online gaan bestellen?

Meer pakketjes PostNL zag het aantal pakketten in april en mei met 25 procent stijgen. Toen het coronavirus in Nederland toesloeg begonnen we met zijn allen meer via webwinkels te kopen, mede doordat sommige winkels waren gesloten en omdat mensen bang waren besmet te raken. In maart bracht PostNL al 14 procent meer pakketjes bij mensen thuis. Die stijging nam de maanden daarna nog verder toe.

Boodschappen

Ook de bezorgdiensten van supermarkten hebben het druk. Klanten moeten in sommige gemeenten nog steeds ver van te voren hun boodschappen online bestellen als ze die thuisbezorgd willen hebben.

Klachten over bezorgbusjes

Al voor de coronacrisis regende het bij Veilig Verkeer Nederland klachten over bezorgbusjes. De pakketbezorgers zouden het niet te nauw nemen met de verkeersregels en te hard rijden. Ook foutparkeren is een ergernis. Busjes die half op de weg of op de stoep staan, zorgen voor onveilige situaties.

Meer webshops

Door de coronacrisis zijn kleine winkeliers de afgelopen maanden soms ook een webshop begonnen, om op die manier meer klanten te bereiken nu de consument minder snel geneigd was een winkel binnen te stappen. Marktonderzoekers verwachten dat die trend ook na de coronacrisis doorzet omdat een grote groep mensen het gemak van online winkelen heeft ontdekt.

Wat doe jij?

Ben jij ook meer online gaan bestellen tijdens de coronacrisis of ga je nog steeds liever naar een echte winkel? Wat was je laatste online aanschaf? We horen het graag!