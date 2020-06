Zwembad Het Zwet gaat ondanks ongeluk gewoon open

WORMER - Het is nog onduidelijk hoe het met de vrouw is die gistermiddag bewusteloos uit het openluchtbad is gehaald bij zwembad Het Zwet in Wormer. Een medewerker van het zwembad zegt dat ze adequaat hebben gehandeld: "De vrouw heeft met een hartslag het terrein verlaten, maar is het onbekend hoe het nu met de vrouw gaat." Het zwembad is vandaag gewoon weer open. "Andere werknemers zijn aan het werk vandaag en we hopen ondanks de verdrietige situatie van gisteren op een mooie dag."