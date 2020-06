Watertoevoer in tijden van droogte: "We moeten nu al op zoek naar andere bronnen"

DEN HELDER - Zoetwater dat door de sloten en kanalen van de Noordkop loopt heeft vaak al een reis van honderden kilometers achter de rug. Ooit begonnen als sneeuwvlok of regendruppel in Zwitserland of Duitsland, komt het via de Rijn ons land binnen. Maar die constante toevoer is niet meer zo zeker als vroeger: droogte dreigt.

"Het is nu voor het derde jaar op rij dat we een droge zomer hebben", zegt programmamanager Maarten Poort van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "Het tekort aan water begint een steeds groter onderwerp te worden. Ik denk dat er nog wel tijd is, maar we moeten ons er wel verder op gaan voorbereiden."

Het water dat wij in de Noordkop gebruiken, legt een lange reis af voor het hier komt. "Het komt bij Schardam, uit het Markermeer, onze provincie binnen", legt zijn collega Pieter Bouman uit. "Het wordt via de ringvaart en het Noord-Hollands Kanaal naar het noorden gestuurd. En het is heel belangrijk voor onder meer de bollenboeren in het gebied."

Oorsprong

"De Rijn was altijd een smeltwaterrivier en was heel constant. Het water in het Bodenmeer is voor ons een ijkpunt. Als dat vol zit, weet je dat je voldoende aanvoer hebt", vervolgt Poort. "Maar je merkt dat het steeds meer een rivier wordt voor de opvang van regenwater. Je krijgt daardoor grotere pieken, maar ook diepere dalen."

De droogte valt dit jaar nog mee. Tot nu toe is er voldoende voorraad, aldus Bouman: "Het is droog, droger dan andere jaren, maar wel beheersbaar. We kunnen voldoende water inlaten via het IJssel- en Markermeer om ook het water in de polder op peil te houden. Anders dan vorig jaar zijn we alvast eerder begonnen met het vasthouden van water in het gebied."

Toekomst

Het kritieke punt is nog niet bereikt, toch vindt Maarten Poort dat we ons moeten voorbereiden op een tijd waarin de aanwezigheid van voldoende schoon zoetwater minder vanzelfsprekend is. "Het kan zomaar dat je ineens met een beregeningsverbod te maken krijgt als landbouwer. Terwijl het nu altijd voorradig is en je het zo kunt gebruiken."

Pieter Bouman komt als peilbeheerder veel in het gebied. Hij merkt dat mensen zich zorgen maken. "Ja, deels wel. Dat komt ook omdat we met veel mensen in een klein gebied wonen. We stellen best wel hoge eisen aan het water dat wordt gebruikt. Het lijkt dat de droge periodes langer en intenser worden en dat maakt het werk als peilbeheerder een stuk spannender dan dat het vroeger is geweest."

"Ik denk dat we nog wel wat tijd hebben", zegt Poort. "Maar het is zeker tijd om te gaan kijken of we ook andere bronnen kunnen vinden. Bijvoorbeeld ondergrondse opslag in tijden dat er veel water is. En we kunnen op het gebied van waterbesparing ook zuiniger aan doen, zoals op een andere manier het land beregenen."