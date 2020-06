Opluchting na aangekondigde versoepeling coronamaatregelen: "We hebben geen geld meer"

NOORD-HOLLAND - Het kabinet laat de coronateugels per 1 juli flink vieren, zo bleek uit de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vanavond. En dat zorgt in veel branches voor flinke opluchting. Toch is niet iedereen in jubelstemming.

ANP

De burgemeester van Heemskerk maakte vorige week nog bekend dat er definitief geen kortebaan en kermis komt. Ook met de aangekondige versoepelingen van vandaag zal het volksfeest niet doorgaan. "Je zit toch tandenknarsend te kijken", vertelt Gerard Post Uiterweer, voorzitter van de harddraverijvereniging Heemskerk. "Maar we hadden er al rekening mee gehouden dat deze versoepelingen zouden komen. De harddraverij trekt tussen de negen- en tienduizend bezoekers. Iedereen staat hutje mutje op elkaar en er gaat flink wat bier in. Die anderhalve meter kunnen we dus nooit en te nimmer waarborgen", vertelt de voorzitter. Ook zal en dit jaar geen 'afgeslankte versie' van het feest plaatsvinden, zo is er besloten. "Ook al zou een kermis eventueel wel mogen, we hebben besloten dat we samen uit en samen thuis zijn. We hebben goede hoop voor volgens jaar", aldus Post Uiterweer.

Lees ook Sport Vanaf 1 juli supporters weer welkom in voetbalstadions

Sekswerkers Vanaf 1 juli zijn alle contactberoepen weer toegestaan. Dat betekent onder meer dat ook sekswerkers weer aan de slag mogen. In eerste instantie leek deze groep pas op 1 september de werkzaamheden te kunnen hervatten, wat voor veel woede zorgde bij onder andere sekswerkers op de Achterdam in Alkmaar. "Ik hoorde het net pas voor het eerst en ben nu iedereen berichtjes aan het sturen; iedereen is erg blij met het nieuws dat we eindelijk weer open mogen. We hebben namelijk geen geld meer", zegt Felicia Anna, voorzitter van Red Light United, de belangenvereniging van sekswerkers op de Amsterdamse Wallen.

Quote "Ik heb de politiek brieven gestuurd en gezegd dat ik het niet eerlijk vond dat andere contactberoepen wel weer uitgevoerd mochten worden" Felcia Anna, voorzitter Red lights united

"We hadden het niet verwacht, omdat we een beroep hebben waarbij nauw contact niet vermeden kan worden. Daarom dachten we dat erop werd aangedrongen dat wij nog niet open mochten. Maar ik heb de politiek brieven gestuurd en gezegd dat ik het niet eerlijk vond dat andere contactberoepen wel weer uitgevoerd mochten worden." Protocol Felicia Anna zegt een protocol opgesteld te hebben. Maar waaraan de sekswerkers bij het oppakken van hun werkzaamheden moeten voldoen is nog niet bekend. "Ik verwacht dat er de komende dagen wel meer duidelijk zal worden. We hebben nog een week en ik verwacht dat alles op 1 juli weer opengaat. De meeste werkers zijn in Nederland en een aantal komt nu terug." Volgens het protocol van Felicia Anna dragen de sekswerkers mondkapjes en handschoenen en worden de ruimtes na iedere klant grondig gereinigd. Felicia Anna: "Orale seks wordt afgeraden, maar daarover hebben we nog niets gehoord. Dat zal ook snel duidelijk worden." Halsoverkop De sekwerkers komen volgens voorzitter van SekswerkExpertise, Quirine Lengkeek, niet in de knel nu ze halsoverkop weer aan de slag mogen: "Veel exploitanten waren al bezig met de heropening. Daarnaast gaan we altijd al voorzichtig met onze gezondheid om. Je werkt met je lijf, dus daar moet je goed voor zorgen", legt ze uit. "Veel sekswekers vielen buiten de boot wat betreft de regeling van de overheid. Zowel de klanten als de sekswerkers staan te springen om weer te beginnen", aldus Lengkeek.

Touringcarbranche opgelucht Ook de touringcarbedrijven kunnen vanaf 1 juli de weg weer op. Hoewel de opluchting overheerst, zijn sommige bedrijven hooguit gematigd enthousiast.

Quote "De angst zit in het volk, een stuk minder mensen zullen gaan reizen" Ruben Bak, eigenaar bak Reizen

"We zijn er nog niet. De angst zit nog in het volk. Een stuk minder mensen durven te reizen, verwacht ik", vertelt Ruben Bak, eigenaar van Bak Reizen uit Alkmaar. Desondanks kreeg Bak vanavond alweer de eerste telefoontjes: "Een organisatie waar we al lang mee samenwerken, belde gelijk. Ze organiseren jongerenvakantie naar Spanje en waren verheugd." Evenementenseizoen Ondanks de versoepelingen die op 1 juli ingaan, zal het evenementenseizoen nog niet op die datum beginnen, benadrukt premier Rutte. Het verlenen van vergunningen duurt namelijk nog wel een week of zes. Grote evenementen zullen dan ook weer pas echt georganiseerd worden vanaf half augustus, denkt Rutte. Organisatoren moeten ervoor zorgen dat de coronamaatregelen worden nageleefd.