Ratten zijn geduchte tegenstander voor 'plaagdierbeheerser' Wilco: "Ze zijn ontzettend slim"

HOLLANDS KROON - Wilco van Nieuwenhuijzen werkt vijf jaar in de plaagdierbeheersing en heeft in die tijd veel respect voor de rat opgebouwd. De dieren zijn duidelijk bezig aan een opmars, knagen zich door de oogst van de boeren heen en laten zich maar moeilijk vangen. Ze leren zelfs van elkaar.

Ik doe dit werk nu vijf jaar en er zit duidelijk een stijgende lijn in", vertelt Van Nieuwenhuijzen tijdens een controle-ronde bij een boerderij in de Wieringermeer, "Normaal is het in de winter druk maar dat is nu doorgetrokken tot het begin van de zomer dat ik ratten aan het bestrijden ben ín panden."

Klapvallen

Om ze te vangen heeft de plaagdierbeheerser, zoals hij zichzelf noemt omdat je het probleem nooit helemaal weg krijgt, diverse vallen. Maar de ratten trappen niet overal zo maar in. "Ik vind ze ontzettend slim. Ik gebruik vaak klapvallen daar zitten vaak jongen in. Die worden dan vooruit gestuurd en zijn nog niet zo slim. Als een collega-rat ze dan ziet zitten dan gaat die er niet meer in. Ze leren echt van elkaar."

De groei van de rattenpopulatie komt volgens Van Nieuwenhuijzen door de zachte winters maar ook omdat het gebruik van gif aan banden is gelegd. Preventief mag het zeker al niet en in de directe bestrijding zijn er strenge regels: "Ik mag het alleen gebruiken als de vallen niet werken, als alle weringsmiddelen zijn geprobeerd dan mag ik gif inzetten. En dan alleen maar in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Als ze ook dat gaan verbieden, gaat het niet goed komen, denk ik."

