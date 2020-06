FNV start petitie voor steun Tata-personeel: "Die handtekening kunnen ze krijgen"

IJMUIDEN - De lokale afdeling van FNV in de IJmond is een petitie gestart waarmee steun kan worden betuigd aan de actievoerende werknemers van Tata Steel. De vakbond hoopt dat omwonenden en sympathisanten van de staalfabriek zich achter de medewerkers scharen. NH Nieuws trok de regio in om te horen of inwoners daarvoor te porren zijn.

Jan Müter van Lokaal FNV IJmond legt uit dat de vakbond met de petitie 'de medewerkers van Tata Steel een hart onder de riem wil steken, dat zij weten dat de mensen in de IJmond achter hun acties staan'. "Daarnaast zal ook de werkgelegenheid in de gehele regio, waar zo’n 35.000 mensen direct of indirect hun brood bij Tata Steel verdienen, een klap krijgen en zullen er banen komen te vervallen."

"We kunnen niet allemaal naar Drenthe of Overijssel verhuizen, want dan wordt het daar weer vies"

"Er werken heel veel mensen hier uit de regio bij de hoogovens", aldus een IJmuidense, "die mensen zouden allemaal zonder werk komen te zitten. Dat willen we niet." Een fietser hoeft er niet lang over na te denken of hij het personeel steunt. "Die handtekening kunnen ze van mij krijgen." Hij erkent dat de staalfabriek een grote vervuiler is, 'maar we kunnen niet allemaal naar Drenthe of Overijssel verhuizen, want dan wordt het daar weer vies'.

'Vervuiling reduceren'

Toch zijn er ook mensen die de staalmedewerkers niet klakkeloos steunen. "Ze zullen meer moeten doen om de kans op longkanker en de vervuiling te reduceren", zegt een voorbijganger in Velsen-Zuid. "Ik snap dat dat veel geld gaat kosten, maar ik denk toch dat ze daar naar toe moeten werken.

Als er voldoende handtekeningen onder het document staan, zal de petitie aangeboden worden aan politiek Den Haag.

Staking opgeschort

Omdat de directie van Tata Steel Nederland heeft toegezegd morgen in gesprek te gaan met FNV, zijn de acties binnen het bedrijf tot vrijdagmiddag 13.00 uur opgeschort. In het gesprek zal FNV enkele 'belangrijke eisen' op tafel leggen, zo beloofde Roel Berghuis vanmiddag. Hij zegt er vertrouwen in te hebben tot een resultaat te komen, maar kan niet uitsluiten dat de acties vrijdag worden hervat.